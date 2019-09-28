بعد تعرضه لحادث.. الربيعي يتحدث عن وضعه الصحي

قدم النائب السابق موفق الربيعي، شكره للجميع على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية، فيما تحدث عن الاصابات التي تعرض لها خلال الحادث.

وقال الربيعي في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتابعته الخليج 365، "اشكر الجميع على اهتمامهم ومتابعتهم لحالتي الصحية"، مبينا ان "الحادث ادى الى كسور متعددة في ثمان اضلاع بالجانب الايمن من الصدر مع كسور متعددة في لوح الكتف الايمن".

واضاف انه "تم تنظيف النصف الايمن من الصدر من الدم ثم عادت الرئة اليمنى الى العمل بنسبة ٩٥ % بعد ان انكمشت الى الصفر"، موضحا ان "المشكلة التي يركز عليه الاطباء هو السيطرة على الآلام المبرحة التي تنتابني من وقت لاخر".

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وتابع "لقد زال الخطر على حياتي، ولم يترك الحادث اي اثر مزمن على الجسم"، لافتا الى "انني مازلت تحت الرعاية المركزة للاطباء".

واكد ان "السلطات ما زالت تبحث عن اسباب الحادث والجناة وسيكشف قريبا كل شيء".