السعودية: نؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المملكة العربية السعودية مساء السبت، تأييدها جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وتضامنها التام مع القاهرة في حربها ضد الجماعات الإرهابية.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن "تأييد المملكة للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء".
وأكد المصدر، في بيان، تضامن المملكة العربية السعودية التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب والتطرف.
وقدمت المملكة العربية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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