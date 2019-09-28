الشرطة الأمريكية: 5 مصابين في حادث طعن بمنطقة بالتيمور بولاية ميريلاند ومقتل مشتبه به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طعن 5 أشخاص، في مركز هانت فالي تاون التجاري، المعروف سابقا باسم "هانت فالي مول"، السبت، بمقاطعة بالتيمور بولاية ميريلاند، بالولايات المتحدة.

وأعلنت الشرطة مقتل المشتبه به بالرصاص، ونقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، موضحة أن الإصابات لا تهدد حياتهم، حسب قناة "فوكس 6" الأمريكية.



ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه WJZ، الشرطة وهي تطلق النار على المشتبه به، والذي يبدو أنه مسلح بسكين.

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وأحاط عدد من الضباط بالرجل، وأمسك أحدهم بالسكين وأبعده عن يد الرجل.

وأخبر الشهود WJZ أنهم كانوا في متجر حيث وقعت عملية الطعن، وقالوا إن الموظفين طلبوا من الرجل مغادرة المتجر مرتين في وقت مبكر من السبت، قبل أن يعود كرة أخرى.

وقال الشهود إن المشتبه به غيّر ملابسه وعاد بسكين، وإن العملاء والزبائن أمسكوا زجاجات للدفاع عن أنفسهم من الرجل.

