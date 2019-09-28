إنفوجراف.. رياض محرز يستنسخ هدف أفريقيا القاتل في الدوري الإنجليزي

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أحمد غنيمالأحد 2019/9/29 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
رياض محرز ضد إيفرتون
استنسخ رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، هدفه القاتل مع منتخب بلاده الجزائر في كأس أمم أفريقيا مع الفريق السماوي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل محرز هدفا أسهم به في انتصار السيتي على مضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويعد الهدف صورة مشابهة للهدف الذي سجله مع منتخب الجزائر من ركلة حرة ثابتة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ضد نيجيريا، ومنح به "محاربي الصحراء" بطاقة التأهل للمباراة النهائية التي حسموها بهدف دون رد على حساب السنغال، ليحققوا اللقب القاري الثاني في تاريخهم.
وفي مباراة واتفورد الماضية، التي حسمها السيتي بنتيجة 8-0، سجل محرز بطريقة شبه مشابهة هدفه في مرمى نيجيريا، وهو ما تكرر في مباراة السبت ضد إيفرتون.
وبهدفه في إيفرتون، شارك رياض محرز في 17 هدفاً خلال آخر 17 مباراة له مع مانشستر سيتي في جميع البطولات، بتسجيله 7 أهداف وصناعته 10.
يذكر أن محرز يلعب في السيتي منذ صيف 2018 قادماً من ليستر سيتي، وحقق مع الفريق 4 ألقاب هي: كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والبريمييرليج والدرع الخيرية.
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