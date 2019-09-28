سياسات أردوغان ومكالمات ترامب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 28 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: معارض تركي لأردوغان: "السياسة الإخوانية" جرت البلاد للهاوية، والسلام المستدام.. بوصلة "السيادي" السوداني نحو الحرية والمساواة، ومكالمات ترامب.. كيف تُعد ومن يطلع عليها؟، وتأجيل محاكمة البشير في قضايا فساد إلى الأسبوع المقبل، ورئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، و"الوطني الاتحادي".. مسيرة التمكين ونهج الشورى في الإمارات، والانتخابات الأفغانية تتحدى هجمات طالبان.

أما في الاقتصاد فتطالعون: تزايد التشاؤم تجاه الاقتصاد التركي.. مؤشر الثقة يهوي 1.3% في سبتمبر، والصين تقفز لتصبح أقوى محرك للنمو الاقتصادي العالمي، وأزمة الدولار تربك الشارع اللبناني وتهريبه لسوريا أحد أبرز الأسباب، ووزير الاستثمار السعودي: إطلاق التأشيرة السياحية "تدشين لمرحلة تاريخية"، والملتقى الإماراتي – الإيطالي منصة جديدة لدعم رواد الأعمال في البلدين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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