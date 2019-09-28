الان تتابع عاجل .. وزير الخارجية العماني: معنيون بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. وزير الخارجية العماني: معنيون بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. وزير الخارجية العماني: معنيون بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز

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