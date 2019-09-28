الان تتابع الإمارات: الاعتداءات على السعودية وآخرها على منشآت أرامكو لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي.
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإمارات لن تتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.
وأكد أن الاعتداءات على السعودية وآخرها على منشآت أرامكو لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي
وتابع وزير الخارجية الإماراتي قائلا إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوكها، مشددا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد المسؤول الإماراتي أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة، وستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن، كما تؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة.
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