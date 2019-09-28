الان تتابع وزير خارجية البحرين: الإرهاب الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة وللاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد وزير الخارجية البحريني، التنديد بالاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية والتي تتحمل مسؤوليتها إيران. وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على منشآت نفط في السعودية. وتابع: “الإرهاب الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة وللاقتصاد العالمي “.

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