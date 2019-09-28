تمويل_قطر_لاخوان_اوروبا يكشف دور الحمدين التخريبي

السبت 28 سبتمبر 2019

الحمدين

كتب الخليج 365 - خاص

كشف هاشتاج جديد أطلقه، نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، حقيقة تنظيم الحمدين في قطر ودعمه للعناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة بهدف الإضرار بالمنطقة والعالم .



وحظي الهاشتاج الذي حمل وسم "تمويل قطر لاخوان اوروبا"، بتداول واسع في المنطقة عامة وقطر خاصة، حيث سارع المغردون والنشطاء إلى نشر المعلومات والتقارير التي تؤكد على الدور التخريبي لتنظيم الحمدين في المنطقة وأوروبا .

وقال المغرد، متعب العمري، أن قطر تدعم الإرهاب والتطرف في اوروبا وتغطي على اعمالها التخريبية بالمؤسسة الخيرية وان هذا الدعم لمراكز ثقافية .

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فيما نقل المغرد ممدوح ال محمد، معلومات خطيرة عن عميل إستخباراتي فرنسي، وقال "لقد اكد عميل استخباراتي فرنسي ان مركز النور الاسلامي في فرنسا مرتبط ارتباط وثيق مع المنظمات الإخوانية" .

بدوره أشار المغرد، ماجد الاسمري، إلى أن المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية التابع القرضاوي يستلم حوالات قطرية باكثر من ٥٠٠ ألف يورو كشفته الاستخبارات الفرنسية .

ويؤكد المغرد بــدر الجــنــيــدي، الدور القطري التخريبي في أوروبا، بالإشارة إلى أن قطر مولت جمعيات تابعة للآخوان المفلسين في اوروبا وفوق هذا مثبت عليها وكل هذا يشوه صورة الاسلام .

وكشفت تقارير فرنسية - بلجيكية مشتركة، النقاب عن الأنشطة المشبوهة لمنظمة قطر الخيرية، لتؤكد الوقائع المذكورة في كتاب "أوراق قطر" للصحفيين الفرنسيين جورج مالبرنو وكريستيان شينو.

وأستند مغردون أخرون إلى هذه التقرير في إستعراض جرائم تنظيم الحمدين في أوروبا وتمويلها للعمليات الإرهابية تحت غطاء الجمعيات والمنظمات الخيرية .. معتبرين ذلك إساءة وتشويه للدين الإسلامي الحنيف .