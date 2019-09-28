عاجل .. ماذا طلب الإعلامي المصرى أحمد موسي  من وزيرة الصحة ؟

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السبت 28 سبتمبر 2019
الإعلامي المصرى أحمد موسى
كتب
الخليج 365
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يشتكي من بعض القضايا والمشاكل.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلاً: "بطالب وزيرة الصحة بزيارة مستشفيات الصعيد وبحث حالة المستشفيات هناك".
وتابع الإعلامي أحمد موسى قائلا: "هل المشاكل المتواجدة في مصر في مختلف القطاعات متواجدة منذ عام 2014 فقط، فالمشكلات التي تمر بالدولة المصرية ليست وليدة اليوم".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "على الرغم من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الأهالي والشعب المصري في كافة محافظات مصر يرفضون التظاهر في الشوارع وأهالينا في الصعيد نزلوا لحماية المنشآت الحيوية في فترة الغياب الأمني قبل 2014".
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