شكرا لقرائتكم البحرين: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، عن تأييد بلاده لجهود الولايات المتحدة في التصدي لإيران ووكلائها، محملا إيران مسؤولية الهجوم على منشآت نفط في السعودية، لافتا إلى أن الإرهاب الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة وللاقتصاد العالمي.

وأضاف وزير الخارجية البحريني في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البحرين تدعم جهود التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، كما يدعم مطالب السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره على المنطقة، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواصل .لتدخل في شؤون دول المنطقة وأن الميليشيات التابعة لإيران في العراق تهدد استقراره

وبخصوص الملف السوري قال المسؤول البحريني إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في استعادة الاستقرار في سوريا، لافتا في السياق ذاته إلى .أن الأزمة في سوريا شكلت أرضية لظهور جماعات إرهابية متعددة