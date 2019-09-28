أوضحت مصادر وزارية مقربة من ​بعبدا​ لقناة الـ"LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لم يقصد لدى سؤال وزير المال وحاكم ​مصرف لبنان​ عن الوضع الماليين أي اتهامات بل تحديد المسؤوليات" وأقرت بوجود ازمة ولكن في ورقة بعبدا الاقتصادية تم الاتفاق على حلول أبرزها ضخ أموال في الاسكان وغيرها من الامور وأن تعمل ​وزارة المال​ على الافراج عن أموال المستشفيات والمقاولين"، مستغربةً "محاولة افتعال أزمة تتعلق ب​الدولار​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـLBC: الرئيس عون لم يقصد توجيه الاتهامات إلى خليل وسلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.