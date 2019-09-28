الجريدة: واشنطن تدرس بجدية فرض عقوبات مالية على شخصيات رسمية لبنانية

كشف مصدر مسؤول في ​البيت الأبيض​ أن الرئاسة الأميركية تدرس بجدية فرض عقوبات مالية على شخصيات رسمية لبنانية من الصف الأول، بينها وليس أرفعها، وزير الخارجية ​جبران باسيل​.

وأوضح المصدر، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، قبل أيّام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن شبهات وتقارير تشير إلى أن هذه الشخصيات ساندت "​حزب الله​" مالياً، بطرق غير مشروعة، وهو الحزب المصنف بحسب القانون الأميركي منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن عدة بنوك لبنانية ستدخل ضمن القائمة السوداء، لأنها تسهل عمليات نقل أموال لأفراد وكيانات تابعة للحزب، وكذلك تسهل نقل أموال لرجال أعمال ومقربين من الرئيس السوري ​بشار الأسد​.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء البنوك، غير أنه كشف عن أسماء رجال أعمال وكيانات وشركات لبنانية تعمل في لبنان والخارج، إلا أن "الجريدة" أعلنت أنها تحتفظ بتلك المعلومات والأسماء، وستنشرها عندما ترى ذلك مناسباً.