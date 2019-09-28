نقلت قناة "تلفزيون لبنان" عن مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "أزمة أصحاب المحطات محصورة و​الدولار​ موجود والامور قيد المعالجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من الحريري لـTL: أزمة أصحاب المحطات محصورة والامور قيد المعالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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