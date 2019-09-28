"تريزيا" ترنيمة جديدة من كلمات الأب بشارة إيليا الأنطوني

أطلق ​الأب بشارة ايليا الأنطوني​ لمناسبة عيد ​سان تيريز​، ترنيمة جديدة من كلماته بعنوان: "تريزيا". وهي من ألحان وانشاد جيسي جليلاتي، توزيع بسام شليطا، تسجيل وميكساج استديو بسام عون، تصوير وغرافيكس سارة خوري.

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