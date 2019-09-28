نفت مصادر شركة "ألفا" لقناة "تلفزيوني ​لبنان​" "أن تكون قد تغيرت أسعار بطاقات التشريج المسبقة الدفع"، مؤكدةً أن "الاسعار كما هي وهذا ما يظهر على موقع الشركة الرسمي على الانترنت".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر شركة "ألفا" لـTL: أسعار بطاقات التشريج المسبقة الدفع لم تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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