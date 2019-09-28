لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بفطور مع الجالية ال​لبنان​ية في برمنغهام بالاباما إلى ان "لبنان يعاني اقتصاديا لكننا لم نأتيكم لطلب اموال لانكم اصلا دفعتم الثمن بهجرتكم انما لتحافظوا على لبنانيتكم وتتمسكوا بارضكم"، مشيراً إلى أنه "لديكم الحظ بالحصول على جنسيتين حيث انتم فاستفيدوا من ذلك واستعيدوا جنسيتكم اللبنانية ونريد ان تكونوا قابلين للتصويت ب​الانتخابات​ المقبلة وتساهموا بالتغيير في لبنان لانكم جزء منه".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل أمام الجالية اللبنانية ببرمنغهام: لبنان يعاني اقتصاديا لكننا لم نأتيكم لطلب اموال لانكم دفعتم الثمن بهجرتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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