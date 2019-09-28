أعلنت ​وزارة الدفاع​ العرقية عن "إحباط تفجيرات ب​سيارة مفخخة​ و5 أحزمة ناسفة واعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليتين منفصلتين بمحافظة ​نينوى​"، موضحةً أن "قوة من الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، عثرت على سيارة مفخخة في قرية أبو جرد جنوب منطقة المالحة، وتعمل على تفكيكها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع العراقية: قواتنا أحبطت 6 تفجيرات في نينوى شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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