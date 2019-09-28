السفير التركي لدى بغداد: نولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق

أكد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن "تركيا تولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق"، مشيداً مشيدا بالشراكة التجارية الهامة القائمة بين البلدين، مشدداً على "أهمية فتح معبر حدودي ثاني بين البلدين، وإعادة تفعيل خط أنابيب النفط "كركوك - جيهان".
ولفت إلى أن "دور تركيا مهم أيضًا في تطوير العراق بمجالي النقل والطاقة إلى جانب الاقتصاد".
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