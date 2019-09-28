السفير التركي لدى بغداد: نولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار العراق

أكد ​السفير التركي​ لدى ​بغداد​ فاتح يلدز أن "​تركيا​ تولي أهمية لتنمية وإعادة إعمار ​العراق​"، مشيداً مشيدا بالشراكة التجارية الهامة القائمة بين البلدين، مشدداً على "أهمية فتح معبر حدودي ثاني بين البلدين، وإعادة تفعيل خط أنابيب ​النفط​ "​كركوك​ - جيهان".

ولفت إلى أن "دور تركيا مهم أيضًا في تطوير العراق بمجالي النقل والطاقة إلى جانب ​الاقتصاد​".