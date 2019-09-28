بن علوي: عدم قيام دولة فلسطينية يؤدي لاستمرار العنف والإرهاب

أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، في كلمته امام ​الجمعية العمومية​ للامم المتحدة، ان عدم قيام دولة فلسطينية يؤدي لاستمرار ​العنف​ و​الإرهاب​، داعيا الى قيام دولة فلسطينية مستقلة ضرورة استراتيجية لتحقيق السلام العالمي",

وشدّد بن علوي على ان بلاده تدعم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب ​اليمن​ي وكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن مشيرا الى ان استمرار الصراع والحرب باليمن أدى إلى أوضاع مأساوية لم يشهدها الشعب من قبل، ولفت الى اننا معنيون بتأمين الملاحة الدولية في ​مضيق هرمز​ ، وندعو الى احترام خطوط الفصل الملاحي في المضيق.

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