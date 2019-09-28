مصدر لـRT: عبد المهدي طرح خلال زيارته للسعودية الوساطة لإيقاف حرب اليمن

كشف مصدر في مكتب رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​ لقناة "​روسيا اليوم​" عن "طرح الأخير وساطة على ​السعودية​ لإيقاف الحرب في ​اليمن​"، موضحاً أن "الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد المهدي إلى السعودية، كانت تحمل وساطة بخصوص الأزمة بين السعودية و​إيران​، وكذلك إيقاف حرب اليمن".

ولفت إلى ان "عبد المهدي حصل على ردود فعل إيجابية تتعلق بوساطته، ووعده الجانب السعودي ببذل كل جهوده من أجل التهدئة في المنطقة".