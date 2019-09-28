تفريق تظاهرة لـ"السترات الصفراء" بالغاز المسيل للدموع

استخدمت ​الشرطة الفرنسية​ مرارا ​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​، لتفريق نحو ألف متظاهر من حركة "​السترات الصفراء​" في مدينة تولوز في جنوب فرنسا. وتم توقيف شخص واحد على الأقل خلال المسيرة التي انطلقت عصرا، ورفع خلالها متظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "سئمنا من البقاء على قيد الحياة. نريد أن نعيش".

وأحرق المتظاهرون مظلّة أمام مطعم ماكدونالدز. وفي العاصمة ​باريس​ انضم متظاهرون من حركة السترات الصفراء إلى مسيرة للمطالبة بالتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.

وتأتي التظاهرة بعد يومين من كشف ​الحكومة الفرنسية​ مشروع موازنة عامة للعام 2020 يلحظ خفض ​الضرائب​ على الفرنسيين بمقدار أكثر من تسعة مليارات يورو.