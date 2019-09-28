وزير خارجية الإمارات: هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي

لفت وزير الخارجية والتعاون الدولي ​الإماراتي الشيخ ​عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة له​ أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ إلى "إننا شاركنا الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى ان "جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي تعثرت في منطقتنا".

واعتبر أن "هجوم أرامكو لا يمس ​السعودية​ فحسب بل ​الاقتصاد العالمي​"، مشدداً على "ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيراً إلى ان "الاتفاق النووي ال​إيران​ي لم يصحح سلوك إيران".

ولفت إلى ان "إيران واصلت تسليح ​الجماعات الإرهابية​ في المنطقة"، مؤكداً "إننا لن نتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران"، مشدداً على "إننا سنواصل الجهود لتحقيق السلام في ​اليمن​"، مشيراً إلى "إننا ندعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة ونؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة".