وزير خارجية الإمارات: هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي

لفت وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "إننا شاركنا الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى ان "جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي تعثرت في منطقتنا".
واعتبر أن "هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي"، مشدداً على "ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيراً إلى ان "الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك إيران".
ولفت إلى ان "إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة"، مؤكداً "إننا لن نتخلى عن حقنا بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران"، مشدداً على "إننا سنواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن"، مشيراً إلى "إننا ندعم المسار السياسي لحل الأزمات في المنطقة ونؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة".
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