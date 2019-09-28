مقتل 59 شخصا بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند

أعلنت المتحدثة باسم إدارة الكوارث والإغاثة ​الهند​ية ساندهايا كوريل عن "مقتل 59 شخصا بسبب ​الأمطار​ الموسمية الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة شمالي الهند"، موضحةً ان "معظم الوفيات الـ59 ناجمة عن انهيار المنازل والصواعق والغرق في ولاية ​أوتار براديش​".

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