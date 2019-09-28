مقتل 59 شخصا بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند

أعلنت المتحدثة باسم إدارة الكوارث والإغاثة الهندية ساندهايا كوريل عن "مقتل 59 شخصا بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة شمالي الهند"، موضحةً ان "معظم الوفيات الـ59 ناجمة عن انهيار المنازل والصواعق والغرق في ولاية أوتار براديش".
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