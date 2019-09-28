الاناضول: ضبط 20 مهاجرا غير نظامي شرقي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 20 مهاجرا غير نظامي بولاية أرضروم شرقي البلاد"، موضحوً أن "​حافلة​ صغيرة امتنعت عن الوقوف في حاجز تفتيش روتيني للدرك، وأكلمت طريقها بقضاء باسينلر في أرضروم وفرق الدرك تمكنت من توقيف الحافلة وضبط 20 مهاجرا، جرى إرسالهم لاحقا إلى مركز "عشق قلعة" لترحيل الأجانب، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لدخولهم البلاد بصورة غير قانونية".

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