خارجية الأردن: اجتماع حشد الدعم لوكالة "الأونروا" حقق تبرعات بـ 31 مليون دولار

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الأردنية أن "وكالة "​الأونروا​" تحصلت على تبرعات إضافية بقيمة 31 مليون ​دولار​، مما أدى إلى تقليص ​العجز المالي​ في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار"، مؤكدةً أنه "نتج عن الاجتماع الذي نظمته المملكة لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "الأونروا" بالتعاون مع مملكة ​السويد​ تقديم تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 31 مليون، مما أدى إلى تقليص العجز المالي في موازنة الوكالة لهذا العام إلى 89 مليون دولار".

وأشارت إلى أن "إعلان دول عديدة حضرت الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ​أيمن الصفدي​، ووزيرة خارجية السويد، آن ليندي، وحضره وزراء خارجية وممثلين عن 24 دولة، إضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، عزمها تقديم تبرعات إضافية بعد انتهاء تحقيق بدأته الأمم المتحدة بمخالفات إدارية مزعومة".

ولفتت إلى ان "التحقيق الذي يجري وفق قوانين الأمم المتحدة وأنظمتها لا يجب أن يؤثر على الوكالة وعلى خدماتها الحيوية للاجئين"، مشيرةً إلى ان "الاجتماع كان رسالة واضحة وضرورية أن ​المجتمع الدولي​ يدعم "الأونروا" وأن الوكالة موجودة لتبقى إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي في إطار حل شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967".