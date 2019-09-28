وزير خارجية البحرين: يجب ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره على المنطقة

اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أنه "يجب ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره على المنطقة".
وفي كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت إلى أن الأزمة في سوريا شكلت أرضية لظهور جماعات إرهابية متعددة، مؤكداً أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في استعادة الاستقرار في سوريا، كما أنها تدعم طالب السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب .
من ناحية أخرى، أشار إلى أن إيران تمارس الإرهاب منذ عقود، معتبراً أن الحرس الثوري الإيراني يواصل التدخل في شؤون دول المنطقة، معلناً دعم جهود التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.
وفي حين رأى أن "الميليشيات التابعة لإيران في العراق تهدد استقراره"، أكد دعم "جهود الولايات المتحدة في التصدي لإيران ووكلائها"، معتبراً أن "الإرهاب الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة وللاقتصاد العالمي"، محملاً إيران مسؤولية الهجوم على منشآت نفط في السعودية.
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