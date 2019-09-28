شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: المصريون أفشلوا مؤامرة الإخوان.. ووعيهم هزم قنوات التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، مساعد العنزى، أن وعى الشعب المصرى أصبح أكبر بكثير من التضليل الذى تمارسه قنوات الإخوان، وهو ما ثبت من خلال الصفعة التى وجهها المصريين للجماعة وتجاهلهم للدعوات التحريضية التى أطلقتها الجماعة.

وقال الكاتب الكويتى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه كان هناك تحالف غير طبيعى بين المظلة الرئيسية لقنوات الإخوان وبين قناة الجزيرة القطرية لنشر الأكاذيب والشائعات حول المظاهرات الوهمية، وتنفيذ مؤامرة نشر الفوضى والفتن فى مصر إلا أن الشعب المصرى كان أكبر من هذه المؤامرة.

وتابع مساعد العنزى، أن مصر كانت أزكى بكثير من محاولات الإخوان لنشر الفوضى، واستطاعت التعامل بحرفية، وأبطلت المؤامرة الإخوانية القطرية، ووضعت حدا للأكاذيب والشائعات التى تبثها الجماعة ضد مصر.