شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى وفدى: معسكر الوفد هدفه تأهيل شباب الحزب لخوض انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شحاتة، أمين صندوق مساعد حزب الوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، إن معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة أهّل الشباب لخوض الاستحقاقات السياسية والانتخابية كانتخابات المحليات ومجلسي النواب والشيوخ بعد أن تلقوا مادة علمية مكثفة من قبل متخصصين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما هو دور عضو المجلس المحلى.

وأضاف "شحاتة" خلال محاضرة اليوم ضمن معسكر حزب الوفد المنعقد حاليا بمدينة العين السخنة، أن اللجنة المشرفة على المعسكر حرصت على نقل الخبرة التي تلقاها الشباب المشارك في المعسكر لزملائهم في جميع لجان الشباب على مستوي الجمهورية بعد عودتهم من المعسكر، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك متابعة مع رؤساء لجان الشاب حول هذا الأمر.

Advertisements

وأوضح "شحاتة" أن اللجنة المشرفة على المعسكر حرصت على أن يكون المعسكر مميزًا في كل شيء بدءًا من اختيار المكان وصولًا إلى المادة العلمية المميزة التي تم تصديرها للطلاب المشاركين في المعسكر، لتقديم كادر شبابي قادر على صنع مسقبل مشرق ويساهم في بناء مصر الحديثة.