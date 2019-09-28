شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان يفضح المنظمات المشبوهة: تطمث الحقيقة باتهامات وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خروج جموع الشعب المصرى لتقول لا لسقوط الدولة وترفض دعوات الإخوان التحريضية أثبت بالدليل القاطع أن المراهنة على وعى المصريين هو رهان رابح رغم كل الحملات المزعومة التى تتاجر بمشاعر الناس في محاولة يائسة لإضاعة الدولة كما ضاعت دول أخرى مجاورة .

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قنوات الإخوان وبعض القنوات الفضائية المأجورة تفرغت لأحداث مصر تنتظر السقوط والخراب ولم تجده فأسقط فى يدها وباتت تتخبط وتكذب حتى تغطى على خيبتها .

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وأوضح النائب محمد الغول، أن بعض المنظمات الحقوقية تحاول طمث الحقيقة وتطلق اتهامات غير مبررة فى الشأن الحقوقى المصرى وتغمض الأعين عما يحدث فى قطر وتركيا ورغم أن الداخلية المصرية أجهضت العديد من المحاولات الإرهابية التى كان مزمع تنفيذها فى هذه الأيام.