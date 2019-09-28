مسؤولون أفغان: إقبال محدود من الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أفغان اليوم السبت أن انتخابات الرئاسة في البلاد شهدت نسبة مشاركة ضئيلة مع انتهاء التصويت مساء اليوم، وذلك وسط تهديدات من حركة طالبان وإجراءات أمنية مشددة .

وفي إحدى اللجان الانتخابية بوسط كابول، أدلى 21 شخصا فقط من الناخبين المسجلين بأصواتهم. ومددت مفوضية الانتخابات عملية التصويت لمدة ساعتين ، ولم يؤثر ذلك الإ بالقدر اليسير فيما يتعلق بنسبةالاقبال .

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وأكد نواب محليون نسبة المشاركة الضئيلة في نصف أقاليم أفغانستان على الأقل.

وقال مسؤولون إن السبب الرئيسي وراء ضعف المشاركة هو انعدام الأمن.

وكان قد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح 44 آخرون في انفجارات على صلة بالانتخابات أو هجمات صاروخية في عدة أقاليم بما في ذلك العاصمة كابول.