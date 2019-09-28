طهران تنتقد منع وزير خارجيتها من زيارة دبلوماسي إيراني في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (أ ش أ):
انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم قرار واشنطن منع وزير الخارجية محمد جواد ظريف من زيارة مندوب إيران لدى المتحدة مجيد تخت رافنشي، الذي يعالج من السرطان بأحد مستشفيات نيويورك.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن عراقجي وصف القرار الأمريكي بأنه "غير إنساني"، حيث يقع المستشفى الذى يعالج فيه الدبلوماسي الإيراني على بعد خطوات من مقر الامم المتحدة فى نيويورك والتى يشارك ظريف في أعمال جمعيتها العامة.
وقال عراقجى "إن الولايات المتحدة تضع المسائل الإنسانية رهينة للقضايا السياسية"، وذلك في إشارة إلى إعلان الخارجية الأمريكية أنها لن تسمح لظريف بزيارة المستشفى إلا بعد الإفراج عن إحدى الرهائن المحتجزين حاليا بطريق الخطأ في إيران".
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