بريطاني يفقد حياته غرقًا بسبب رهان قيمته 20 جنيهًا إسترلينيًا

فقد رجل حياته أثناء محاولته السباحة عبر خزان مياه مقابل رهان ”غبي“ بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
ونشرت الصحيفة أن ويسلي وود، 36 عامًا، بمدينة كامبريا في لندن تراهن مع أحد أصدقائه وهو دارين سبيرز على السباحة عبر خزان ”أورمسجيل“، في وقت قياسي مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا، فبدآ السباق واستطاع سبيرز كسب الرهان ولكن وود نزل تحت الماء وغرق على بعد 10 أقدام فقط من حافة الخزان وفقد حياته نتيجة لهذا الرهان.
حاول سبيرز والأصدقاء ديان باركنسون وتريفور أونيل سحب صديقهم وود من الماء، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وتم نقله إلى مستشفى فورنيس العام الذي أعلن وفاته في وقت لاحق.
وخلال التحقيقات أظهرت التقارير الصادرة عن المستشفى أن الضحية كان لديه 217 ملليغرام من الكحول في دمه؛ أي أكثر من ضعف المعدل المسموح به قانونيًا أثناء القيادة والعمل.
الجدير ذكره أن مجلس بارو وهم الملاك الفعليون للخزان قد وضعوا لافتات تحذر الناس من السباحة في الماء منذ الحادث
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