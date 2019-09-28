"الإعلام الكويتية" تلغي تراخيص 17 صحيفة ومجلة أسبوعية وشهرية

قررت وزارة الإعلام الكويتية، إلغاء تراخيص 17 صحيفة ومجلة أسبوعية وشهرية. وجاء إلغاء التراخيص في جملة قرارات لوكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات، تنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الذي يصدر اليوم (الأحد).

ونصت القرارات على إلغاء تراخيص 4 صحف ومجلات شهرية هي: دلال، كويت أوتو، سوالف، والأسطورة، إضافة إلى إلغاء تراخيص 13 صحيفة ومجلة شهرية هي: اليقظة، المجالس، وسيط الجهراء، إعلانك، الامتياز، نجوم، أمتي، عرب، جفينة، رموز، كلام، برقان، وصفقات

وجاء قرار الالغاء بسبب توقف تلك الصحف والمجلات عن الصدور لمدة تزيد على 6 أشهر من دون تقديم عذر تقبله الوزارة. الذي يصدر اليوم (الأحد).ونصت القرارات على إلغاء تراخيص 4 صحف ومجلات شهرية هي: دلال، كويت أوتو، سوالف، والأسطورة، إضافة إلى إلغاء تراخيص 13 صحيفة ومجلة شهرية هي: اليقظة، المجالس، وسيط الجهراء، إعلانك، الامتياز، نجوم، أمتي، عرب، جفينة، رموز، كلام، برقان، وصفقاتوجاء قرار الالغاء بسبب توقف تلك الصحف والمجلات عن الصدور لمدة تزيد على 6 أشهر من دون تقديم عذر تقبله الوزارة.

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