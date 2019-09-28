قيمتها ٢٠٨ ملايين درهم .. الإمارات تعفى 211 مواطناً من قروض سكنية



أمر الشيخ محمد بن زايد بإعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين. بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين. جاء ذلك بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد .

وتشمل الإعفاءات مواطنين متقاعدين وأسر مواطنين متوفين، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما ذات الدخل المحدود، ومتابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

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