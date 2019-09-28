الحوثيون يقصفون سوقًا شعبيا في مديرية التحيتا بالحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت سوقا شعبيا في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدة قذائف مدفعية ثقيلة في ذروة تسوق المواطنين الذين يرتادون سوق الطور لشراء متطلباتهم من السلع وغيرها؛، الأمر الذى أسفر عن إصابة 10 مواطنين، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشار إلى أن جريمة قصف سوق الطور في مديرية التحيتا تعد جريمة جديدة ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين تضاف إلى جرائمهم التي يرتكبونها يوميا بقصفهم للأحياء والمنازل والأسواق والأماكن العامة، كما تؤكد إصرار الميليشيات الحوثية على نسف اتفاق السويد واستمرار خرقهم لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، وتعد أيضا تصعيدا خطيرا يشير إلى استعدادهم لتفجير الوضع عسكريا.

وتوعد الإعلام العسكري بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن القوات المشتركة سترد على مرتكبي هذه الجرائم بقوة وستضع حدا لهمجية الميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت - أيضا - عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة التحيتا، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضرارا بالغة، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى.

وبين أن الفرق الطبية التابعة للمقاومة المشتركة هرعت إلى سوق الطور وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي العلاج.