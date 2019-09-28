اختتام التدريب البحري "الموج الأحمر 2" في السعودية

اختتمت فعاليات التدريب البحري "الموج الأحمر 2"، بمشاركة قوات عدد من الدول العربية بالسعودية بالاشتراك مع دول مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والذي استمر لعدة أيام .

وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عمليات على "اقتحام" إحدى الجزر الساحلية بمشاركة القوات الجوية التي نفذت عملية التمهيد، فضلا عن تقديم المعونة من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإنزال الجوي وإنزال عناصر

القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهليكوبتر.

ونفذت القوات المشتركة في الفعالية التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، وكذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وعمليات تفتيش السفن المشتبه بها.

Advertisements

وشمل التدريب كذلك أعمال الإمداد بالوقود، وحماية سفينة ذات شحنة

هامة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، الأمر الذي أظهر مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التمرين البحري.

وتأتي مناورات "الموج الأحمر2"، على خلفية تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر، وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق وخاصة في مجال الأمن البحري.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب البحري، قادة ورؤساء أركان الدول المشاركة في التمرين العسكري البحري.