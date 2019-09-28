رفع علاوة المعلمين بداية أكتوبر المقبل في الأردن

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.
وأوضح الرزاز في تصريحات رسمية على التليفزيون الرسمي الأردني، أن "الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا (نحو 34 دولارا) وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 دينارا (أكثر من 35 دولارا) للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 دينارا (نحو 39.5 دولار) ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير.
وأشار الرزاز إلى أنه تم الاتجاهنحو الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه، مضيفا "لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا النقابة في موقف واضح".
وقال: "هناك قضايا مرفوعة على وزارة التربية وعلى نقابة المعلمين، كلنا تحت مظلة القانون والقضاء، وآن الأوان لعودة الطلاب إلى مدارسهم. نصر أن لدينا القدرة على تعويض الطلبة عما فاتهم. لا يجوز التأخر أكثر من ذلك".
وحذر الرزاز من أن فرصة تعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية خلال الإضراب "بدأت تضيق"، قائلا: "لا تستطيعالحكومة أن تحرم الطالب من حقه الدستوري في التعلم.. نأمل أن تنظر نقابة المعلمين للقرار على أساس أنه قرار إيجابي وعلى أساس أنه يعطي موثوقية ويلزم الحكومة، وبناء على ذلك يتوقف الإضراب ويعود الطلبة للدراسة".
وأكد أن "ما يحصل ليس في مصلحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم".
وأضاف الرزاز: "نظام الرتب يقتصر على وزارة التربية والتعليم.. ما دفعنا لاعتماد الرتب أنه متعلق بالوزارة، وما يعاني منه المعلم أن الانتقال من رتبة إلى أخرى يرتبط بشكل أساسي بالخمس السنوات بالتقادم وبمتطلبات نظرية ليس لها علاقة بالأداء، وبالتالي على مستوى الصف، وعلى مستوى الطالب".
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