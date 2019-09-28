موسكو: نتطلع إلى تطبيع عمل الدبلوماسيين الروس والأمريكيين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت إن بلاده تعتزم إعادة تطبيع عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة وعمل الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن لافروف قوله - في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك - "نريد استعادة طبيعة كل شيء، علىالأقل ما يتعلق بظروف عمل دبلوماسيينا في الولايات المتحدة والدبلوماسيين الأمريكيين في الاتحاد الروسي".
وأردف لافروف يقول إن استعادة الأمور إلى طبيعتها ليس مرهونا بروسيا فحسب لكن موسكو ستُبادر بإجراءات تحفيزية.
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