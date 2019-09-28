السعودية تتطلع لجذب السياح من روسيا

صرح أحمد الخطيب رئيس الإدارة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، بأن سلطات المملكة، تأمل في أن يساعد نظام التأشيرات الجديد باجتذاب السياح الروس لزيارة المملكة.

وقال الخطيب، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يمكن للروس الآن الحصول على تأشيرات عبر الإنترنت. نحن

نعول على السياح الروس، وسنكون سعداء لرؤيتهم. نريدهم أن يتعرفوا على السعودية، وأن يستمتعوا بثقافتنا وطعامنا".

وأكد المسؤول السعودي، أن الرياض تتوقع تدفقًا سياحيًا كبيرًا، من روسيا بعد إطلاق نظام التأشيرات الجديد.

وأضاف: "لدينا شتاء جميل، ولديكم في روسيا شتاء قاس للغاية، لذلك يمكنكم زيارة بلادنا في الشتاء، والاستمتاع بالطقس الجميل والرائع. نتطلع حقا إلى قدوم السياح الروس".

وفي وقت سابق، سمحت المملكة العربية السعودية للأجانب، من أي ديانة من 49 دولة، بما في ذلك روسيا، بالحصول على تأشيرات سياحية في مطارات المملكة أو بشكل إلكتروني.