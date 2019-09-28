النظام الإيراني يعدم 130 سجينا ويعتقل 2600 خلال 6 أشهر

طالبت المقاومة‌ الإيرانیة‌ بإحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار هذا النظام غير جدير إطلاقا بالالتزام به، كاشفا عن ملخص لانتهاكات حقوق الإنسان في طهران خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

عمليات الإعدام

تشير التقارير الإحصائية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 إلى أن 132 سجينا على الأقل أُعدموا في جميع أنحاء البلاد، في النصف الأول من هذا العام، بينهم 4 أطفال باتهامات مزعومة، وأربعة سجناء سياسيين وست نساء، كما أُعدم ثلاثة سجناء في الأماكن العامة وعلى الملأ، فيما يتراوح أعمار المعدمين بين 20 إلى 60 عاما.

إعدام السجناء

وتشمل القائمة أيضا إعدام 4 سجناء وهم قاسم بيت عبد الله، وعبد الله كرملا جعب من أبناء الأهواز بتهمة المحاربة، وحميد رضا درخشنده، من أبناء مدينة كازرون، بتهمة قتل إمام جمعة كازرون، وسيد جمال حاجي زواره بتهمة التجسس.

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إعدام الأطفال

ويشير تقرير الإحصاء العام لإعدامات الأشهر الست الأولى من عام 2019، إعدام 4 أطفال بتهم ملفقة في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وهم مهدي سهرابي فر وأمين صداقت، تم اعتقالهم في عام 2017 بتهم ملفقة وحكم عليهم بالإعدام بدون إطلاع محاميهم مسبقا، إضافة إلى إعدام مهدي سهرابي فر رغم أنه مصاب بإعاقة ذهنية.

إعدام النساء

وتضمن التقرير الإحصائي الإعدام الإجرامي للنساء الستة في النصف الأول من العام 201 كأحد الحوادث القمعية في تقرير انتهاك حقوق الإنسان في إيران، في سجون قرشق ورامين ونوشهر ومهاباد وأروميه ومشهد، ووفقا لتقارير فقد اعتقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019، أكثر من 2600 شخص في إيران، فيما شملت عمليات الاعتقال مواطنين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية نحو 700 حالة، في حين تجاوز عدد الاعتقالات التعسفية أكثر من 1000 حالة.