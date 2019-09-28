الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» هنرييتا فور. وناقش الجانبان مستجدات البرامج الموقعة بينهما لمساعدة الأطفال في جميع دول العالم خصوصاً اليمن وسورية ولاجئي الروهينجا وسبل تعزيزها، وقدمت هنرييتا فور شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على دعمهما السخي للمنظمة الذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها. كما التقى الدكتور عبدالله الربيعة في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز ولجنة الصليب الأحمر في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية الطارئة وخدمات إعادة التأهيل البدني للمصابين في اليمن ودول العالم الأخرى. وأثنى بيتر ماورير على الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.



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