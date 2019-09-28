انقلاب مركب يقل أكثر من 50 راكباً قبالة ساحل ليبيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن مركباً يحمل أكثر من 50 شخصاً انقلب قبالة ساحل ليبيا في أحدث واقعة تشمل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على "تويتر" إنه لم يُعرف بعد المكان الذي وقع فيه الحادث على وجه الدقة. وقال متحدث باسم قوات خفر السواحل الليبية إنه تم إرسال زورق دورية دون أن يذكر أي معلومات أخرى.

وتعد ليبيا إحدى النقاط الرئيسية، التي يغادر منها المهاجرون الأفارقة الفارون من الفقر والحرب للوصول بحراً إلى إيطاليا، ولكن كثيرين منهم تعترضهم في البحر قوات خفر السواحل الليبية وتعيدهم بموافقة الاتحاد الأوروبي.

وهناك آلاف محتجزون في مراكز احتجاز تديرها الحكومة في ظروف غير انسانية في الغالب حسب وصف جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

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