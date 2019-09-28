مصر تعرب عن عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بصورة منفصلة، مع نظيره البوروندي، ايزيكيال نيبيجيرا، ونظيرته الجنوب سودانية، أوت دينق أشويل، اليوم السبت، حيث تناول اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهاتين الدولتين، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية المصري أطلع نظيريه البوروندي والجنوب سودانية، خلال اللقاء، على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

من جانبه، شدّد وزير الخارجية البوروندي على تفهم بلاده لموقف القاهرة وأهمية نهر النيل كمصدر وحيد لحياة الشعب المصري.

وصرّح المتحدث باسم الخارجية بأن لقاء شكري ونظيره البورندي تضمن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل تعزيز آليات العمل الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندي عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لبلاده سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية، مُشيراً إلى دور الشركات المصرية في المساهمة في تنمية بوروندي، وأكد حرص بلاده على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع مصر تجاه قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق لقاء شكري مع نظيرته الجنوب سودانية أوت دينق أشويل إلى سُبل دفع مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والتعرُف على احتياجات الجانب الجنوب سوداني في مجال بناء القدرات، على ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الشأن.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن تقدير بلادها للدور المصري الداعم لها وللاستقرار في المنطقة، مؤكدةً على تطلُع جنوب السودان نحو تعزيز علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المُقبلة، تنفيذاً لتكليفات القيادتين السياسيتين في البلدين، وتلبيةً لتطلعات وآمال الشعبين.