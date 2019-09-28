كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية الإمارات: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إن

إيران تواصل انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية.

وأضاف بن زايد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ بالستية ودعمها جماعات إرهابية.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة محاربة التطرف ونشر قيم التسامح.

وأكد سيادة الإمارات على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، مضيفا: "دولة الإمارات شاركت الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات والتوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، وتواصل نشر ثقافة السلام".

وتطرق للجانب السعودي، قائلا: "الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو، لا تمس بأمن المملكة وحسب، بل تطال الاقتصاد العالمي".