كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية الإمارات: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف بن زايد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ بالستية ودعمها جماعات إرهابية.
وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة محاربة التطرف ونشر قيم التسامح.
وأكد سيادة الإمارات على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، مضيفا: "دولة الإمارات شاركت الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات والتوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، وتواصل نشر ثقافة السلام".
وتطرق للجانب السعودي، قائلا: "الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو، لا تمس بأمن المملكة وحسب، بل تطال الاقتصاد العالمي".
ونوه بأن الإمارات ستواصل الجهود لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد بن زايد، أن القضية الفلسطينية هي قضية الإمارات المركزية، منوها بأن الإمارات تؤيد حلا شاملا للقضية الفلسطينية تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمات في المنطقة، متابعا: "نؤمن أن السنوات المقبلة ستكون أفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ويذكر أن بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها في مجالات عدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ74، من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، حيث تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ74 للجمعية.
وقال وزير الخارجية الاماراتي - خلال اللقاء - إن بلاده تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره؛ بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.
من جانبه، أكد حمدوك الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك؛ بما يعود بالخير على شعبي البلدين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.