كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية البحرين: إيران تمارس إرهابا ممتدا من عقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجدد وزير الخارجية البحريني التنديد بالاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية والتي تتحمل مسؤوليتها إيران.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية يجب النظر إليها باعتبارها مسألة سياسية تتعلق بالسيادة والأرض والحقوق، منوها بأنه على المجتمع الدولي العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: "يجب على إسرائيل وقف ضم الأراضي الفلسطينية والإلتزام بالقرارات الدولية".

وفيما يتعلق بالجانب اليمني، قال "آل خليفة": "سنواصل جهودنا لإنقاذ اليمن والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

وأكد دعم جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره في المنطقة.

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ونوه بأن إيران تواصل اعتداءاتها على السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية بالخليج العربي.