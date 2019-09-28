كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لوقف الاحتجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين ألقوا الحجارة، وكسروا نوافذ المكاتب الحكومية وسدوا طريقًا رئيسيًا بالقرب من المقر الرئيسي لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وكما جاء بوكالة "رويترز"، يتم التخطيط لسلسلة من الاحتجاجات ضد حكام المدينة الشيوعية في بكين قبل الذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء، بما في ذلك في القنصلية البريطانية- القوة الاستعمارية السابقة.

قام المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم ملابس سوداء وأقنعة، بحماية المظلات من خراطيم المياه وهربوا بعد أن تحولت المظاهرات السلمية إلى اشتباكات مع الشرطة كما فعلت بانتظام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأطلقت الشرطة المياه الزرقاء، المستخدمة في بلدان أخرى للمساعدة في تحديد هوية المجرمين، حيث تجمع المتظاهرون على بعد 100 ياردة.

وحسبما أوردت الوكالة، حطم المتظاهرون نوافذ المكاتب الحكومية وحاولوا الاقتحام ورددوا الهتافات البذيئة والشعارات على واجهات المتاجر. كما أناروا الليزر على مروحية تحوم في سماء المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان: "تحتل مجموعة كبيرة من المحتجين العنيفين طريق هاركورت. كما ألقوا الحجارة على ضباط الشرطة. تشكل أعمالهم تهديدًا خطيرًا لسلامة كل فرد في الموقع".

وبدل بعض المتظاهرين، الملابس والأقنعة السوداء من وراء المظلات في الطريق، ثم توجهوا غربًا نحو وسط المنطقة التجارية والسياحية الرئيسية.

وتمتلئ الشوارع الضيقة بين مباني المكاتب الشاهقة بمراكز التسوق والبنوك ومحلات المجوهرات الراقية، وقد أغلقت العديد من المتاجر أبوابها. ولكن لم يكن هناك مشكلة.

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وكانت هناك بعض المشاجرات الغاضبة الصاخبة بين السكان والشرطة حيث تم الاعتقالات في منطقة التسوق الراقية في خليج كوزواي.

وتجمع الآلاف من الشبان والشيوخ سلميا فى متنزه مجاور للميناء للاحتفال بالذكرى الخامسة لاحتجاجات "المظلة" المؤيدة للديمقراطية التى تسببت فى إغلاق الطرق لمدة 79 يوما فى عام 2014، وعزفت إحدى الفرق موسيقى البيتلز بينما اندلع العنف.

تقع المنتزه أمام مكاتب الحكومة المركزية والمجلس التشريعي، وكلاهما تعرضا للهجوم من قبل، مما أثار معارك عنيفة في الشوارع مع الشرطة.

وقال سام (33 عاما)، وهو يرتدي ملابس سوداء ويرتدي قناع:"إنه يوم خاص لمتظاهري هونج كونج. سوف نلتزم معًا لنحارب من أجل الحرية".

وأضاف "سام": "يعتقد معظم الناس أن هونج كونج كانت تموت بعد خمس سنوات، لكن الكثير من الناس ما زالوا يقاتلون من أجل هونج كونج".

وهاجم المتظاهرون المناهضون للحكومة الهيئة التشريعية، ومكتب الاتصال الرئيسي في بكين، واحتلت المطار، وألقوا قنابل حارقة على الشرطة، ودمروا محطات المترو وأشعلوا حرائق الشوارع.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وطلقات حية عرضية أطلقت في الهواء.

وأغلق نظام المترو MTR مداخل لبعض المحطات، اليوم السبت، لمنع حدوث هجمات جديدة.