"نيويورك تايمز": البيت الأبيض أخفى مكالمات ترامب مع مسؤولين أجانب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، أن البيت الأبيض أخفى بعضاً من نصوص مكالمات جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسؤولين أجانب بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في نظام حاسوب "سري للغاية".

جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين، دون الكشف عن هوياتهم، والذين أوضحوا أن حفنة قليلة للغاية من المسؤولين هم الذى سيصرح لهم بالتعامل مع نظام الحاسوب السري.

ولم يرد تعليق من البيت الأبيض على الفور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الكشف عن هذه المعلومات يظهر أن تركيز مسؤولي البيت الأبيض لا ينصب فقط على الحفاظ على المعلومات السرية طي الكتمان، ولكن أيضاً التكتم على مكالمات الرئيس ترامب التي لا ترغب الإدارة الأمريكية في الكشف عنها.

يأتي هذا مع قيام مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق بشأن اتهامات لترامب حول اتصال هاتفي مثير للجدل بينه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي، تردد أنه ضغط فيها على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيقات يمكن أن تلحق أضراراً بمنافسه السياسي جو بايدن.