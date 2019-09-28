كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاهدة جديدة بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الوصول إلى المشبوهين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لطالما تعرضت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب ما يشعر به الكثيرون هو عدم اتخاذ إجراء ضد المحتوى المحتمل أن يكون ضارًا وخطيرًا على منصاتهم. لكن الآن، اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد ترغمهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

ستتمكن الشرطة في المملكة المتحدة قريبًا من قراءة الرسائل المشفرة التي يرسلها الإرهابيون المشتبه بهم والمتحرشون بالأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب و فيسبوك، وفقًا لصحيفة "التايمز".

وبحسب ما ورد، من المقرر أن توقع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اتفاقًا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الشهر المقبل سيضطر بشكل أساسي شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تسليم معلومات حساسة عن الأشخاص الذين تهتم بهم الشرطة وأجهزة الأمن والمدعين العامين.

ويجادل وزير الداخلية والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة ريتشارد والتون، بأن شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك قد مكنت منذ فترة طويلة الدعاية ذات الصلة بالإرهاب وغيرها من المحتويات الخطيرة المحتملة من أن تصبح غير خاضعة للإشراف على برامجها.

كما هو الحال، فإن الشرطة في المملكة المتحدة لديها إذن فقط للوصول إلى رسائل وسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن حياة شخص ما في خطر وشيك.

ومع ذلك، ستمنح التدابير الجديدة الشرطة والمدعين العامين الحق في الاطلاع على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة للاستفسار عن الأشخاص الذين يشتبه في تعريضهم للجمهور من خلال أعمال مثل الإرهاب أو استغلال الأطفال جنسيًا.

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يأتي توقيع المعاهدة، في أعقاب الحكم على ستيفن نيكولسون لقتله لوسي ماكهيو البالغة من العمر 13 عامًا في ساوثهامبتون قبل شهرين.

وفي ذلك الوقت، كانت الشرطة تنتقد فيسبوك بسبب رفضها تسليم الرسائل التي أرسلها السيد نيكولسون إلى لوسي.

تمكنت شرطة المملكة المتحدة في نهاية المطاف من الوصول إلى رسائل "لوسي" من خلال المحاكم الأمريكية، ولكن ليس حتى اليوم الذي بدأت فيه محاكمة "نيكولسون"،

في ذلك الوقت اشتبهت الشرطة في أن "نيكولسون" كان قادرًا على حذف العديد من الرسائل. وفي النهاية، حُكم على "نيكولسون" بالسجن لمدة 33 عامًا على الأقل.

وأخبر وزير الداخلية والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، لصحيفة "التايمز"، أن "عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين يضعون عن غير قصد حجابًا على الإجرام الخطير والإرهاب".

وأضاف "والتون": "لقد قلب التوازن لصالح المجرمين والإرهابيين. هذا مرحب به، سيحدث فرقًا كبيرًا".