كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يبحث إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت القناة "سيحاول فريقا التفاوض، التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى حكومة وحدة، وفي حال عدم حدوث تحقيق تقدم كبير، من المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولاية الرئيس روبن ريفلين".
ويواجه نتنياهو، معضلة عدم قدرته على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث حصل تحالف أحزاب اليمين الذي يرأسه نتانياهو على 55 مقعداً في انتخابات الكنيست الأخيرة، في حين يحتاج نتنياهو لـ61 صوتاً في الكنيست للمصادقة على حكومته.
ويرفض الحليف السابق لنتنياهو، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 8 مقاعد في الكنيست، التحالف مع نتانياهو مجدداً، ويطالب بتشكيل حكومة وحدة موسعة تضم إلى جانب حزبه عدداً من الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، فيما يرفض الانضمام لحكومة تضم أحزاباً دينية أو عربية.
وبحسب التكليف الذي حصل عليه نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي، فإن أمامه 28 يوماً، قابلة للتمديد لـ14 يوماً أخرى لتشكيل الحكومة، فيما يواجه نتنياهو مشكلة قانونية تتعلق بتوجيه النيابة الإسرائيلية لتهم فساد له، ما قد يعيق إمكانية استمراره في تشكيل الحكومة.
أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقا سياسيا في البلاد.
وقال ريفلين لنتانياهو أمام الصحافيين "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".
وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.
نتانياهو يجدد دعوته لبيني غانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة
وفور قبول نتنياهو لتكليف الرئيس رؤوفين ريفلين بتشكيل الحكومة، جدد رئيس الوزراء دعوته لمنافسه غانتس إلى الانضمام إليه في إطار حكومة وحدة بعدما كلفه رئيس الدولة تشكيل حكومة جديدة منبثقة من الانتخابات التشريعية، وفقا لما صرح به الأربعاء أمام الصحافيين.
غانتس يرفض عرض نتنياهو
من جهته، أكد جانتس رفضه عرض نتانياهو بالانضمام إلى حكومة يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمهدد بتوجيه اتهام إليه في قضايا فساد.
وكتب جانتس على صفحته على فيس بوك "أن حزب ابيض أزرق الذي أترأسه لن يقبل الانضمام إلى حكومة قد يواجه رئيسها قراراً اتهاميا خطيرا"، في إشارة إلى نتنياهو.