كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يبحث إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي ريفلين.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، سيبحث إعادة التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، غداً الأحد، حال فشل مباحثاته مع حزب "أزرق أبيض".

وبحسب القناة، من المتوقع أن يجتمع فريقا الليكود و"أزرق أبيض"، وما لم يحدث تقدم، فمن المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء التفويض الذي حصل عليه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، للرئيس ريفلين.

وأضافت القناة "سيحاول فريقا التفاوض، التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى حكومة وحدة، وفي حال عدم حدوث تحقيق تقدم كبير، من المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولاية الرئيس روبن ريفلين".

ويواجه نتنياهو، معضلة عدم قدرته على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث حصل تحالف أحزاب اليمين الذي يرأسه نتانياهو على 55 مقعداً في انتخابات الكنيست الأخيرة، في حين يحتاج نتنياهو لـ61 صوتاً في الكنيست للمصادقة على حكومته. ويرفض الحليف السابق لنتنياهو، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 8 مقاعد في الكنيست، التحالف مع نتانياهو مجدداً، ويطالب بتشكيل حكومة وحدة موسعة تضم إلى جانب حزبه عدداً من الأحزاب الإسرائيلية الأخرى، فيما يرفض الانضمام لحكومة تضم أحزاباً دينية أو عربية. وبحسب التكليف الذي حصل عليه نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي، فإن أمامه 28 يوماً، قابلة للتمديد لـ14 يوماً أخرى لتشكيل الحكومة، فيما يواجه نتنياهو مشكلة قانونية تتعلق بتوجيه النيابة الإسرائيلية لتهم فساد له، ما قد يعيق إمكانية استمراره في تشكيل الحكومة.